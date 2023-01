Conti e Macii | coppia d’oro di IceLab | “Non ci aspettavamo nulla di tutto ciò”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 gennaio 2023) Bergamo. “Non cidiciò. Dopo lo short eravamo in testa alla classifica e abbiamo capito quanto potevamo fare. Scendere in pista come primi è stato difficile, ma elemento dopo elemento abbiamo capito che effettivamente il nostro sogno si stava avverando”. Così Sara, bergamasca d’origine, racconta lo storico oro conquistato insieme al compagno – sul ghiaccio e nella vita – Niccolòagli Europei di pattinaggio a Espoo, in Finlandia. leggi anche Pattinaggiofesteggia i propri campioni: “Un’impresa storica” ...