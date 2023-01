Con “Il letto è una rosa” torna Monica Vitti | protagonista indimenticabile del cinema italiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – A un anno dalla scomparsa di, stella di prima grandezza del, Mondadori manda in libreria il suo ‘Ilè una’, che esce oggi, 31 gennaio, in una nuova edizione arricchita anche da una prefazione di Roberto Russo. “Cose di cuiparla: gli spaesamenti che fanno apparire strani e paurosi anche i luoghi familiari; gli incontri e le fantasmagorie che proliferano nella zona sfrangiata tra realtà e sogno; l’insorgere improvviso della fame o di altre forme di avidità; i momenti di sconforto e derelizione; la libertà; la solitudine -scriveva Giovanni Mariotti, nell’edizione originale del 1995- Cose di cuinon parla: una rassicurante monotonia; le abitudini accettate; il grigiore”. ‘Il ...

Ha pubblicato 'Sette sottane' (Sperling & Kupfer 1993) e 'Il letto è una rosa' (Mondadori 1995). Ha avuto tre importanti storie d'amore, con il regista Michelangelo Antonioni, con il direttore della fotografia Carlo Di Palma.

