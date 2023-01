Con chi sostituire Skriniar?

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tutte le statistiche presenti nel pezzo sono fornite da Statsbomb. IQ Soccer è lo strumento essenziale per gli analisti, i giornalisti e gli scommettitori professionisti di tutto il mondo. La notizia era nell’aria da mesi, ma negli ultimi giorni è diventata tremendamente reale per tifosi e società:non sarà più un giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro e il PSG hanno trattato per una possibile partenza già a gennaio, ma più i minuti passano più sembra improbabile. Lo slovacco andrà via in estate a parametro zero e per la squadra di Inzaghi è una perdita doppiamente pesante. Lo slovacco era il capitano e miglior difensore della rosa: come sostituirlo senza neanche avere un ritorno economico adeguato? L’Inter è in un momento storico in cui non può permettersi investimenti economici importanti. In estate era stata vicina a cedere...