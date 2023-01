Comunicato Milan | 'La trattativa per il rinnovo di Leao non ha subito alcuna interruzione'

...ufficialmente di aver acquisito a titolo temporaneo dall'Inter l'attaccante classe 2002 Sebastiano Esposito. 10:52 Bakayoko ha accettato la Cremonese Il centrocampista francese del, ......ufficialmente di aver acquisito a titolo temporaneo dall'Inter l'attaccante classe 2002 Sebastiano Esposito. 10:52 Bakayoko ha accettato la Cremonese Il centrocampista francese del, ...

Comunicato Milan: 'La trattativa per il rinnovo di Leao non ha subito ... Calciomercato.com

Le notizie di calciomercato del 30 gennaio Fanpage.it

Calciomercato invernale 2023, tutte le trattative e scambi del 30 gennaio 2023 Virgilio Sport

Calciomercato: le principali trattative e tutte le ufficialità di oggi 31 ... Calcio d'Angolo

Zaniolo, il Milan si ritira dalla corsa: resta l'offerta del Bournemouth Sky Sport

Il Milan e il rinnovo di Rafael Leao ... La situazione è in continua evoluzione, il comunicato del club di pochi minuti fa è un’entrata a gamba tesa sulla vicenda a voler spazzare via alcuni aspetti ...Il mercato di gennaio volge al termine. In Italia la chiusura delle trattative è fissata per le 20, mentre in Inghilterra per le 23. Chiude, invece, alle 23:59 il mercato in Spagna e in Francia. In Ge ...