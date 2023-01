Come Sono Venuto Qui Senza Pensarci Due Volte

Leggi su justcalcio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Llorente, una stella in arrivo a Roma! Roma è pronta a scaldarsi con l’arrivo di Diego Llorente, il nuovo rinforzo della squadra di Mourinho arrivato nelle ultime ore di calciomercato. Il difensore spagnolo arriva dal Leeds in prestito oneroso fino al 30 giugno 2023, con diritto di riscatto. Un’opportunità che Llorente non ha esitato a coglier con entusiasmo: “Essere qui rappresenta un grande passo in avanti per la mia carriera e voglio sfruttare questa occasione al massimo. Roma è bellissima, una città spettacolare, credo sia quasi impossibile trovare un posto migliore dove giocare a calcio. La Roma è in lotta su tutti i fronti per fare qualcosa di importante e iopronto a dare il mio contributo”. Le parole di Tiago Pinto sugli attributi di Llorenteuna conferma di questa grande opportunità: “Llorente porta con sé caratteristiche che si ...