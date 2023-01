Come parla la politica monetaria Lo spiega Pennisi

Leggi su formiche

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il 2 di febbraio si riunisce il Consiglio della Banca centrale europea (Bce), riunione particolarmente importante perché darà il tono allaeuropea se non per il resto dell’anno, almeno per i prossimi sei mesi quando l’Unione europea (Ue), ed il resto del mondo, dovranno fare scelte difficili in materia di quali strumenti utilizzare in un contesto in cui tensioni inflazionistiche (in gran misura da costi piuttosto che da domanda), saranno presenti insieme a pressioni recessive (dovute quasi interamente alle implicazioni della guerra scatenata dalla Federazione Russa nei confronti dell’Ucraina). Molti dati sul contesto in cui si tiene la riunione del 2 febbraio sono noti e sono analizzati su questa testata: a ragione anche del mutamento di alleanze tra i suoi componenti (ed i Paesi e le autorità monetarie nazionali che essi esprimono), ...