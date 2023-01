Come la politica e le istituzioni si stanno interessando alla divulgazione sanitaria sul web

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Che il settore dellad'ambito medico-sanitario sia cruciale, al momento, per gli equilibri internisocietà è un tema di indubbia attualità. Si pensi al periodo del coronavirus. Si pensi a tutte quelle informazioni non corrette, diffuse attraverso i social network, che abbiamo letto nei mesi più difficili del lockdown e nella marcia d'avvicinamento alle campagne vaccinali. Si pensi a tutti coloro che, rispondendologica del clickbaiting, hanno monetizzato moltissimo su informazioni di stampo sensazionalistico, quando non su vere e proprie fake news. Per questo motivo, probabilmente, la corretta informazioneè al centro di diverse iniziative che puntano a incentivarla e a diffonderla. Iniziative che arrivano anche dai vertici degli apparati istituzionali.