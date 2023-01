Ultime ore di mercato decisive. E ilporta a casa un altro acquisto. Il club granata - dopo Ilic dal Verona - ha regalato a Juric anche il difensore Andreaw Gravillon, 24enne. Prelevato dal Reims e con un passato in Ligue1 anche ...- Paratici saluta dopo 11 anni e 19 trofei, nella sala conferenza dello Stadium va in scena ... 'La Superlega non è mai stato undi stato, ma un grido d'allarme. Il desiderio di dialogo con ...

UFFICIALE- Torino, colpo dal Venezia per la Primavera Mondoprimavera

Colpo Torino, arriva Gravillon dal Reims La Gazzetta dello Sport

Torino, accordo vicino col Reims per Gravillon: l'ex Inter verso il ritorno in Italia TUTTO mercato WEB

Rinforzo in difesa per il Torino: fatta per Gravillon dal Reims numero-diez.com

Torino, che colpo: accordo con il Verona per Ilic! Decisiva la volontà del serbo Tuttosport

E il Torino porta a casa un altro acquisto. Il club granata - dopo Ilic dal Verona - ha regalato a Juric anche il difensore Andreaw Gravillon, 24enne. Prelevato dal Reims e con un passato in Ligue1 ...Coppa Italia, domani sera alle 18 va di scena il quarto di finale Fiorentina-Torino: i convocati viola. Ultime ore di mercato che stanno vedendo protagonista il centrocampista Amrabat. Per il mediano ...