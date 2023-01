Colpito per uno scambio di persone | emerge una nuova pista nell' agguato di Alatri 

Leggi su agi

(Di martedì 31 gennaio 2023) AGI - Il giovane Thomas Bricca potrebbe essere caduto vittima di un tragicodi. Questa, secondo quanto apprende l'AGI, l'ultimabattuta dagli inquirenti che stanno indagando sull'di ieri sera ai danni di un diciottenne ad Alatri, nel Frusinate, raggiunto da un colpo di pistola alla testa mentre si trovava insieme agli amici a Largo Cittadini, nei pressi di un bar frequentato da giovanissimi. Thomas , studente dell'Istituto Sandro Pertini di Alatri, è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgicoa notte all'ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasportato in eliambulanza. È stata smentita la morte clinica del ragazzo, che si trova in condizioni gravissime ma stabili. Secondo quanto apprende l'AGI Bricca, ricoverato in terapia intensiva al San ...