Colleferro | terrore alla stazione | massacra di botte due ragazzi | poi spacca le auto con un palo in ferro Aggrediti anche i Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ieri sera, presso laviaria di, un cittadino straniero di 27 anni, senza fissa dimora e in evidente stato di alterazione fisica, per futili motivi ha aggredito all’interno dello scalo due giovani italiani di 21 e 22 anni, che sono stati poi medicati all’Ospedale di. Al primo i medici hanno riscontrato un trauma contusivo all’occhio sinistro con ematoma e dimesso con 5 giorni di prognosi, al secondo invece, un trauma cranico non commotivo e contusioni al ginocchio e caviglia sinistro, dimesso con 10 giorni di prognosi. L’uomo si è poi recato nel parcheggio esterno delladove, dopo aver sradicato da terra un paletto in, della lunghezza di oltre un metro, ha danneggiato diverse ...