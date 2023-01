Colleferro Scalo Alla stazione un 27enne straniero ferisce due ragazzi ventenni poi sradica un paletto e danneggia le auto in sosta Arrestato dai Carabinieri

... in evidente stato di alterazione fisica, per futili motivi ha aggredito all'interno dellodue giovani italiani di 21 e 22 anni, che sono stati poi medicati all'Ospedale di. Al primo ...... a Ceccano per 94 giorni i valori di Pm10 sono risultati oltre il limite, segue Frosinone(61 superamenti), Cassino (56 giorni oltre il limite),Europa (45 superamenti), Ferentino (...

Aggredisce due giovani alla stazione e poi danneggia le auto ... ciociariaoggi.it

Pesta due ragazzi e poi sfonda auto in sosta: bloccato con lo spray al peperoncino Canale Dieci

Panico alla stazione, uomo fuori di senno colpisce alla testa due giovani pendolari FrosinoneToday

Colleferro Scalo. Giornata della Memoria. “Per non dimenticare” un ... Cronache Cittadine

Colleferro Scalo. Uomo investito da un treno in transito sul binario 2 ... Cronache Cittadine

È accaduto ieri sera allo scalo ferroviario di Colleferro. L'uomo, senza fissa dimora e in evidente stato di alterazione, ha danneggiato anche l'auto dei carabinieri ...Ieri sera, presso la stazione Ferroviaria di Colleferro, un cittadino straniero di 27 anni, senza fissa dimora e in evidente stato di alterazione fisica, per futili motivi ha aggredito all’interno del ...