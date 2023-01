(Di martedì 31 gennaio 2023) Non ha superato il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto la notte scorsa ed è stato dichiarato. Thomas Bricca, 18 anni, era statoalla testa ieri sera in un ...

Non ha superato il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto la notte scorsa ed è stato dichiarato. Thomas Bricca, 18 anni, era stato ferito alla testa ieri sera in un agguato nel centro di Alatri nel frusinate. Il giovane, le cui condizioni sono apparse subito disperare, si ...Il giovane è stato dichiarato. "Thomas era il classico bravo ragazzo, forse il colpo non era destinato a lui. Chi ha sparato avrebbe sbagliato bersaglio e di mezzo c'è andato ...

Sparatoria in un bar nel Frusinate: 18enne clinicamente morto, l’aggressore in fuga La Stampa

Alatri, sparatoria davanti a un bar: 18enne «clinicamente morto» nel Frusinate Corriere della Sera

Alatri, sparano alla testa un diciottenne. Clinicamente morto TGLA7

Clinicamente morto giovane ferito ad Alatri - Ultima Ora Agenzia ANSA

Alatri (Frosinone), spari davanti a un bar: clinicamente morto un 18enne | Ipotesi maxi rissa tra bande rivali TGCOM

Carabinieri a caccia di due persone che avrebbero sparato al giovane. Sparatoria ad Alatri, nel Frusinate, dove un ragazzo di 18 anni è stato ferito alla testa questa sera. I carabinieri di… Leggi ...Alatri è ancora sotto choc per la morte di Thomas Bricca, 18 anni, ucciso a colpi di pistola ieri sera fuori da un bar in piazza nel paesino del frusinate. Il padre della vittima, ...