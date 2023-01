Claudio Villa | chi era | età | carriera | canzoni | figli | chi è la moglie Patrizia e come è morto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre all’attrice Matilde Gioli, che presenterà il film tv Fernanda in onda stasera su Rai 1, ancheBaldi,di. Che ripercorrerà ladel grande cantante e attore romano, ma parlerà anche del loro amore e della nascita delle loro duee. Dagli esordi al debutto diè lo pseudonimo diPica, nasce il 1° gennaio 1926 a Roma e segna la storia della musica e della tv italiana. La sua famiglia è molto umile, il padre Pietro fa il vetturino, ...