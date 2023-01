Classifica canzoni del momento Gennaio 2023 | hit parade top 20

Leggi su lopinionista

(Di martedì 31 gennaio 2023) Podio tutto al femminile nelladicon Miley Cyrus, Taylor Swift e P!nk che spopolano con le loro hits Unall’insegna del gentil sesso. C’eravamo lasciati con la hit di Lady Gaga a chiudere in prima posizione nell’ultimadel 2022 dedicata alla musica internazionale e con un podio per due terzi femminile. In questoc’è un en plein e fino alla sesta posizione troviamo almeno un protagonista al femminile. Tra queste c’è Miley Cyrus sul gradino più alto. Il suo nuovo singolo “Flowers” sta battendo record su record. Tornato in vetta alla hot 100 Billboard ha superato i 100 milioni di stream e solo su YouTube ha quasi raggiunto 150 milioni di visualizzazioni in appena 2 settimane dalla sua uscita. Fa parte del nuovo album “Endless Summer ...