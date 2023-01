Clamoroso Cosenza | in arrivo Mauro Zarate

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 gennaio 2023), attaccante argentino ex Lazio ed Udinese, è pronto a diventare un nuovo calciatore delSecondo quanto riportato da Sky Sport, ilsarebbe ormai ad un passo da uncolpo di mercato. Il club calabrese avrebbe infatti trovato l’accordo per il ritorno in Italia di. L’attaccante argentino, ex Lazio e Fiorentina, era rimasto svincolato dopo la sua ultima avventura alla Platense. Un colpo a sorpresa destinato a far felici i tifosi della squadra rossoblù. L'articolo proviene da Calcio News 24.