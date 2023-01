Cittadinanza onoraria postuma a Saman Abbas | ecco dove

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 gennaio 2023): “un segnale importante che si tradurrà in iniziative volte a educare al rispetto della libertà” Il Consiglio Comunale di Treviso ha conferito ieri sera la, 18enne di origini pakistane uccisa a Novellara dai familiari per aver rifiutato un matrimonio combinato. L’omicidio della ragazza ha sconvolto e indignato l’opinione pubblica, evidenziando come le piaghe dell’annullamento dei diritti delle donne, della violenza e del femminicidio siano ancora attuali e radicate. Il Sindaco Mario Conte ha commentato: «Si tratta di un segnale importante da parte dell’Amministrazione comunale che si tradurrà in iniziative volte a educare, anche coinvolgendo le scuole, i ...