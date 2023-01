Cittadinanza – Emendamento al Senato per riaprire i termini

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023)FdI alperper richiederla – A firma Menia (nella foto), Speranzon, Liris, Lisei di Fratelli d’Italia, questo il testo integrale dell’all’art. 13 presentato nel decreto “Mille Proroghe”, in discussione alin commissione. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “I-bis. All’articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole “entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite con le seguenti “entro il 31 dicembre 2027”. Con tale, se approvato in questi giorni al, di fatto, si potrebbero finalmente, fino al mese di dicembre 2027, per il riacquisto ...