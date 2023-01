Cittadella Vs Ascoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 31 gennaio 2023) Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida tra due squadre in lotta per una salvezza che vogliono raggiungere quanto prima.Vssi giocherà sabato 4 febbraio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Tombolato.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I veneti hanno un