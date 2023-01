«Cinefilosofia» | abbiamo bisogno di visioni e pensiero Cioè di cinema e filosofia

(Di martedì 31 gennaio 2023) Le pellicole di Crialese, Baichwal, Kore’eda Hirokazu, Weerasethakul e Pasolini sono lo spunto per riflessioni su alcune questioni fondamentali del nostro tempo attraverso l’intervento di filosofi che “dialogano” con il grande schermo. Dal 1 febbraio al 1 marzo alConca Verde

Diritti o privilegi La protesta nonviolenta di un professore contro il ... Italia che Cambia

bergamoalcinema.it: le sale di comunità sono il futuro del cinema (al ... L'Eco di Bergamo

Un viaggio alla scoperta di come l'uomo abbia cambiato la natura. Immagini spettacolari dal forte impatto visivo in un documentario sviluppato in maniera organica e complessa. Completamento di una tri ...