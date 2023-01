(Di martedì 31 gennaio 2023) Si è spenta a 75 anni, attrice nota per famosa per l’interpretazione dinella sit-coma Los Angeles dopo una breve malattia. La notizia del decesso arriva direttamente dai figli Zak ed Emily Hudson, che scrivono: “Conoscere e amare la nostra affettuosa e spiritosa mamma è stata una gioia e un privilegio. Era unica nel suo genere, bella, generosa e possedeva un brillante senso dell’umorismo e uno spirito scintillante che tutti amavano”. La morte è avvenuta il 25 gennaio scorso, ma i cari hanno preferito aspettare qualche giorno prima di comunicarla. Il debutto dirisale al 1971, quando dà voce a uno dei personaggi del film Gas, fu necessario ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo, l'allegra Shirley Feeney nella popolare sitcom Happy Days e nel suo spin - off Laverne&Shirley , è morta mercoledì 25 gennaio a Los Angeles all'età di 75 anni dopo una breve ...Addio a, protagonista dell'indimenticabile spin - off di Happy Days, Laverne & ...

Addio a Cindy Williams, diventò celebre con la sitcom "Laverne & Shirley" TGCOM

Morta l'attrice Cindy Williams, celebre volto della sitcom Laverne & Shirley Fanpage.it

Addio a Cindy Williams, protagonista della fortunata sitcom "Laverne & Shirley" RaiNews

Morta a 75 anni l’attrice americana Cindy Williams, protagonista della sitcom «Laverne & Shirley» Corriere della Sera

Cindy Williams morta, addio all’attrice di “Laverne & Shirley” Il Fatto Quotidiano

Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...È morta all'età di 75 anni, dopo una breve malattia, Cindy Williams, l'attrice diventata famosa per aver interpretato il personaggio di Shirley Feeney in Happy Days, per poi guadagnarsi la sua serie s ...