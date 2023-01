Ciclismo | Domenico Pozzovivo non perde la fiducia | “Possibile un ritorno all’Intermarché”

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) La stagione delsu strada 2023 è iniziata ormai da qualche settimana, con le prime corse tenutesi tra Australia, Argentina e Spagna. Diversi corridori hanno dunque fatto il loro esordio, ma tra questi manca, ancora alla ricerca di un contratto con una squadra per il nuovo anno. Il 40enne di Policoro viene da un 2022 di ottimo livello, chiuso con una top10 al Giro d’Italia ed al Giro di Svizzera e con una campagna di classiche autunnali da primo della classe. Nonostante questo nessuna squadra ha messo ancora l’italiano sotto contratto.però non si arrende e non ci pensa neanche ad appendere la bici al chiodo. In un’intervista data alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato qual è lo stato attuale delle cose: “Mi sto allenando da solo sull’Etna. Dormo a circa 1.800 metri di quota, ...