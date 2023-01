Chiara Ferragni | Amadeus svela quello che farà a Sanremo | “Cosa abbiamo pensato per lei”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Insieme a Francesca Fagnani, Paola Egonu eFarncini, al Festival di2023 ci sarà anche. Oggi in un’intervista rilasciata al settimanale Chiha spiegatoche la moglie di Fedezdurante le due serate in cui lo affiancherà. “È carina, ha già fatto gruppo con le altre ragazze. Non la conoscevo personalmente, anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte. Quando l’ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: ‘Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta’.unaper lei e tutte le ...

Cosa può succedere Le co - conduttrici di Sanremo Di: 'È stata carina, ha già fatto gruppo con le altre ragazze. Non la conoscevo personalmente, anche se l'ho invitata ogni anno ...Sanremo 2023, Amadeus su: "Erano anni che la invitavo" . Gli appassionati del Festival di Sanremo sono già in gran fermento: manca, infatti, una settimana precisa all'inizio dell'...

Chiara Ferragni paparazzata da una fan in strada. L’influencer ripubblica lo scatto e commenta così:… Il Fatto Quotidiano

Chiara Ferragni pizzicata in macchina a farsi selfie, la sua vita è (costantemente) in posa Today.it

Chiara Ferragni “paparazzata” in auto: una follower la fotografa «mentre mi sparo un selfie» ilmattino.it

Ferragnez, la piccola Vittoria e il gesto buffo per non andare a letto: «Ecco cosa fa» ilgazzettino.it

Sanremo 2023, Fedez saluta Chiara Ferragni Tuttosport

L’imprenditrice e influencer dovrebbe arrivare in riviera giovedì, in tempo per le prove di venerdì: “Sono un pochino tesa”, confessa al marito che la riprende su Instagram. Roma, 31 gen. Un kit di so ...E' Amadeus a dare qualche piccola anticipazione di quello che vedremo a Sanremo 2023: cosa faranno le co-conduttrici