Chi ha tradito Stefano Pioli | crisi-Milan | ora si capisce tutto

(Di martedì 31 gennaio 2023) Seppur a calcio si giochi con i piedi, il problema delè nella testa. Perché in testa alla classifica ha pensato di poter stare anche quest'anno, senza considerare il ridimensionamento delle forze dovuto alle partenze di Kessié e Romagnoli, all'assenza di Ibra, alla miriade di infortuni e al mercato sbagliato. Le linee dirigenziali hanno sopravvalutato la rosa. È forse il primo errore della coppia Maldini-Massara. Visto lo scudetto appena vinto e il passaggio di proprietà tardivo in estate, non hanno cambiato modo di gestire gli affari: investimenti su giovani dalle buone referenze (De Ketelaere) o semisconosciuti (Adli, Thiaw e Vranckx), sperando di trovare altri Leao, nel primo caso, o altri Kalulu, nel secondo. Detto che in questo periodo pure questi ultimi stanno deludendo, non è sempre domenica e non tutti gli acquisti sono affari. Il...