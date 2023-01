Chi è Petr Pavel | il nuovo presidente della Repubblica Ceca

(Di martedì 31 gennaio 2023)è stato eletto il 28 gennaio scorso come. Succederà il 9 marzo prossimo all’uscente Milos Zeman., 61 anni, ha servito a lungo nelle forze armate di Praga, ha raggiunto il ruolo di Generale ed è diventato, primo cecostoria, il ruolo didel Comitato MilitareInsideOver.

... ha raggiunto il ruolo di Generale ed è diventato, primo ceco della storia, il ruolo di presidente del Comitato Militare della [...] Continua a leggere The postPavel, il nuovo presidente ...Al governo c'è la coalizione guidata dal premierFiala, l'alleato conservatore di Meloni. E la ... C'èl'ha chiamata "una campagna ungherese"; del resto l'argomento della "pace" è stato ...

Prorogato fino al 28 febbraio l'obbligo di tampone per chi arriva dalla Cina RaiNews

Covid, prorogato al 28 febbraio l'obbligo di tampone per chi viene dalla Cina la Repubblica

Covid, proroga dei tamponi per chi arriva dalla Cina: sono obbligatori fino al 28 febbraio Corriere della Sera

Sciatori, obbligo di assicurazione per chi scende in pista Segugio.it

Conto Termico 2023: tutti gli incentivi per chi passa al pellet Immobiliare.it

Il caso Cospito minaccia la sicurezza nazionale: l’Intelligence ha lanciato l’allarme per gli attentati avvenuti in Italia e in Europa ...Petr Pavel è stato eletto presidente della Repubblica Ceca. Pavel ha battuto il suo avversario, l’ex primo ministro ceco Andrej Babiš.