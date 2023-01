Chi è Patrizia Baldi | la moglie di Claudio Villa | lui aveva 47 anni | lei 16

Leggi su tpi

(Di martedì 31 gennaio 2023) Chi è, ladiha 69. Conobbenel 1973, quando leiappena 16, e si sposarono in Campidoglio il 18 luglio 1975. Il loro matrimonio fece scalpore in quanto lei era più giovane di lui di ben 31. Nonostante le critiche, però, l’amore tra è durato sino alla morte del cantante e dalla loro unione sono nate due figlie: Andrea Celeste (1980) e Aurora (1981). Presente alle nozze, in qualità di testimone dello sposo, Pippo Baudo.si innamorò dinel 1973, quando leiappena 16 ...