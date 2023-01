Chelsea | Jorginho all’Arsenal | contratto fino al 2024

(Di martedì 31 gennaio 2023) Accordio raggiunto tra ile l’Arsenal per il trasferimento di. A riportarlo sono stati i media britannici, secondo i quali il centrocampista azzurro si trasferirà ai Gunners con undi 18 mesi più un’opzione per un ulteriore anno. L’Arsenal verserà alle casse del12 milioni di sterline (circa 13,6 milioni di euro). SportFace.

