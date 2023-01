Che cos’è il Washed Denim Make-Up | nuova ossessione di TikTok

Leggi su velvetmag

(Di martedì 31 gennaio 2023) Unatendenza diventata virale suè il-Up, che trae forza dal glam Anni 2000 e punta ad unasfumatura d’azzurro ideale per l’inverno. Non stupitevi se le tendenze di oggi strizzano l’occhio a quelle di ieri. La moda torna spesso indietro, guarda al passato con fare nostalgico e a volte ripropone alcuni punti forti come chicca glam attuale. Ed è quello che è successo di recente con il-Up. Si tratta di unatendenza beauty che ha trovato terreno fertile sul web, in particolare su. Crediti: Iris Law/Instagram – VelvetMagRilanciata al cospetto della generazione Z, questa tendenza in realtà strizza l’occhio ai primi Anni 2000, quando il blue ...