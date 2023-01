Centro storico | per giovedì annunciati disagi con l’energia elettrica

Leggi su anteprima24

Benevento – Giornata difficile per molti cittadini delquella diprossimo, 2 febbraio. L'E-Distribuzione ha comunicato l'interruzione del servizio di energiadalle ore 9 alle 16.30 per alcuni lavori di manutenzione straordinaria. È evidente che questa interruzione creerà una serie di gravi problemi a molti, anche se il disservizio riguarderà solo gli utenti di bassa tensione. Le aree interessate sono Corso Garibaldi, Vico Noce, Via Umberto I, Via Giuseppe Verdi, via Arcivescovo Francesco Feoli, piazza Piano Di Corte, via San Pantaleone, via Bartolomeo Camerario, piazza Matteotti, piazza Guerrazzi e largo Feoli.