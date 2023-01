Centro commerciale a fuoco | le fiamme devastano tutto | foto e video

(Di martedì 31 gennaio 2023) Continuano le operazioni di spegnimento dell'incendio del grande magazzino "Orizzonte", in prossimità dell'Outlet di Castel Romano, iniziate intorno alle ore 22,20 di ieri notte, in Via del Ponte di Piscina Cupa...

Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato ieri in tarda serata nel capannone del grande magazzino Orizzonte, che si nell'areadi Castel Romano, in via del Ponte di Piscina Cupa. Alle operazioni, iniziate intorno alle ore 22.20, stanno prendendo parte 15 squadre dei vigili del fuoco, tra cui un mezzo aeroportuale. ...... il nostrostorico in Area Espositiva, consentendo quindi un unico piano di sicurezza per la città e un'omogeneizzazione della politicaper l'allocazione degli spazi, in ...

Paura a Castel Romano, a due passi da Roma: un enorme incendio ha devastato la zona commerciale, in via di Piscina Cupa. Dalle 22 è andato a fuoco lo store "Orizzonte", con fiamme alte fino a dieci me