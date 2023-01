CdS – Calciomercato Udinese | ecco il colpo a costo zero | ufficiale Thauvin

Leggi su justcalcio

(Di martedì 31 gennaio 2023) 2023-01-31 15:00:32 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia didel Corriere: UDINE – Florian, campione del mondo con la Francia nel 2018, è un nuovo giocatore dell’. Lo ha annunciato il club friulano attraverso i propri canali ufficiali. L’attaccante – che si era svincolato dal Tigres, in Messico – ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. La carriera di, 30 anni, è un attaccante in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, dotato di grande tecnica e senso del gol. Tra le squadre in cui ha militato ci sono Bastia, Newcastle e Olympique Marsiglia dove, nella stagione 17/18, ha segnato addirittura 22 gol con anche 11 assist in Ligue 1, andando a segno 4 volte anche in Europa League, dove ha raggiunto la ...