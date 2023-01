(Di martedì 31 gennaio 2023) Il diritto deia frequentare i nipoti minorenni non può prevalere sull'interesse degli stessi bambini che manifestano contrarietà a tale relazione e non possono essere costretti, da ...

... davanti alla Corte di. Sotto questo profilo - ha spiegato - ritengo che l'auladebba e possa interferire'. Secondo De Raho 'l'aula deve intervenire laddove si possa pensare che con ...Lo sottolinea lache avverte:ci può essere alcuna "imposizione 'manu militari' di una relazione sgradita evoluta" soprattutto se si tratta di ragazzini capaci "di discernimento" ...

Cassazione: "Non costringere i bimbi a vedere i nonni" Gazzetta del Sud

Tim: Cassazione respinge ricorso Consob, Vivendi non ha controllo ... Il Sole 24 ORE

Nordio: “Su Cospito attendiamo Cassazione, ministero non può intervenire” La Stampa

Stop velox mobili non segnalati, l'ordinanza della Cassazione 2384 ... Italia Oggi

Notifica via PEC, cosa succede se la casella del legale difensore è ... Agenda Digitale

lei non può permettersi di interferire in una decisione che è in mano alla magistratura. C'è un ricorso pendente presso la Corte di Cassazione e lei si è permessa di dire come dovrebbe rispondere la ...I bambini non possono essere costretti a vedere i nonni. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione, secondo cui il diritto dei nonni a frequentare i nipoti minorenni non può prevalere ...