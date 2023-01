Caso Zaniolo | parla la madre | «Nicolò sa difendersi da solo»

(Di martedì 31 gennaio 2023) Le parole di Francesca Costa,disulla situazione del figlio: «Non mi piace questo silenzio, ma il procuratore non vuole che parli» Francesca Costa, ladi, ha commentato al Corriere della Sera della situazione del figlio, separato in casa della Roma in attesa di fare i bagagli. Di seguito le sue parole. «Prima erano soltanto i laziali, adesso pure i romanisti se la prendono con mio figlio, che disastro. Non mi piace questo silenzio, ma il procuratore Vigorelli non vuole che parli e poiormai ha quasi 24 anni, è un uomo e sada, non ha bisogno di me» L'articolo proviene da Calcio News 24.

