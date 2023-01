Caso Zaniolo | la madre | “I romanisti se la prendono con mio figlio”

La Roma ha ancora poche ore per piazzare Nicolò. Il sostituto è pronto e si chiama Dusan Tadic dell'Ajax. I dettagli Iltiene banco da un bel po' di giorno e anche le ultime battute di mercato non possono che vedere al centro della scena il giocatore costretto ad abbandonare la città ...... Smalling e Ibanez (Kumbulla spera in una maglia, inpronto a riposarsi l'inglese) davanti a Rui Patricio. In tribuna il nuovo arrivo Diego Llorente . Non convocato. Ballardini, ex ...

Caso Zaniolo: dopo gli insulti e le minacce, il calciatore lascia la Capitale RaiNews

Caso Zaniolo, ecco lo striscione ironico dei tifosi della Lazio Corriere dello Sport

Zaniolo-Roma, tutte le tappe della vicenda Sky Sport

AS Roma: “Zaniolo fuori dal progetto tecnico” RaiNews

Caso Zaniolo, la mamma sui social: “L’odio è eccessivo”. La sorella: tanta pena per chi lo minaccia La Stampa

L'editorialista del Corriere dello Sport.it ha commentato le vicende più calde del calciomercato (intervista di Simone Zizzari) ...“Sono fatti che generano tensioni, ma questo clima non mi intimorisce. Ho le idee chiare sul mondo del calcio” ...