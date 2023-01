Caso Cospito | trasferito a Opera per i problemi di salute | ma resta al 41Bis

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 gennaio 2023)l’anarchico per ididovuti allo sciopero della fame in atto da mesi, maalLe condizioni didi Alfredostanno peggiorando, a causa dello sciopero della fame che l’anarchico ha intrapreso contro il regime di carcere duro. Per questo motivo, si è reso necessario il trasferimento da Sassari, dove è detenuto, a, un’altra struttura carceraria che si trova a Milano, ma dotata di un centro clinico attrezzato che far fronte ad eventuali emergenze mediche.viene visitato tre volte al giorno e durante l’ultima visita si è reso necessario l’avvalersi di una struttura clinica. Il suo...