Caso Cospito | incidente in Aula Donzelli | ' Deputati Pd | lo visitate in cella Siete con Stato o con terrorismo?' Reazioni durissime da

- Il deputato di Fratelli d'Italia definisce l'anarchico al 41bis un influencer della mafia. 'Mentre parlava coi mafiosiincontrava anche Serracchiani, Verini, Lai e Orlando. Tenta di mediare il ministro della Giustizia Nordiodice che andrà avanti fino alla fine. È per questo che siamo andati nel carcere di Sassari. ... Perché secondo lei Non credo che sia un, né che Donzelli sia un ingenuo. Forse gli è ...

Caso Cospito, cos'è il Giurì d'onore chiesto dal Pd: come si nomina e i precedenti La Stampa

Sul caso Cospito scontro politico Libero Tv

Il detenuto, in sciopero della fame, è arrivato nell’istituto penitenziario lombardo alle 17.45 di oggi. Lo riporta una nota del ministro della Giustizia, in cui si legge ancora che “il trasferimento ...Intanto ognuno decide chi andare a trovare, io vado a trovare la Polizia penitenziaria…“, dice il deputato FdI, Giovanni Donzelli parlando con i cronisti fuori da Montecitorio dopo le tensioni in Aula ...