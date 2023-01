Caso Cospito | Fazzolari contro i media | «Parte della stampa indica Giorgia Meloni come bersaglio ai terroristi anarchici»

Leggi su open.online

(Di martedì 31 gennaio 2023) «, distorcendo la realtà,aila presidente del Consiglio». Lo ha detto stasera il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e responsabile del programma di Fdi Giovanbattista, passando al contrattacco suldi Alfredo, l’anarchico in scioperofame da 104 giorni per il quale il governo, per bocca del ministroGiustizia Carlo Nordio, ha ribadito di ritenere corretta l’applicazione del regime del 41-bis. «La notizia oggi è chetorna,negli anni peggiori del terrorismo rosso, a dare ...