Caso Cospito | bufera sulle parole di Donzelli Fontana istituisce giurì d' onore

Il deputato FdI: 'Serracchiani e altri hanno incontratomentre parlava con i mafiosi. La Sinistra dica da che parte sta'. Il Pd insorge: 'Le sue parole hanno rilevanza penale, Meloni che dice'. Ma il deputato: 'Non mi scuso, pronto al giurì d'...I ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi ed Antonio Tajani terreno una informativa urgente nell'Aula della Camera giovedì sul, anche se non si conosce ancora l'orario. Si apprende dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio i cui lavori sono stati aggiornati per riprendere più tardi. .

Caso Cospito, Chiara Colosimo minacciata: "Magari sarà solo un pazzo, non ci spaventiamo davanti a niente" La7

Polis - Il caso Cospito e la protesta degli anarchici (di Anna Laura Bussa) Agenzia ANSA

Che cos'è il 'caso Cospito' e che c'entra con attacchi a sedi diplomatiche e minacce ai giudici Famiglia Cristiana

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo assolutamente non condizionati da quelle che sono le vicende della gestione del detenuto Cospito, non ci faremo condizionare dai fatti, il percorso del 41 bis procederà c ...Il ministro Carlo Nordio ribadisce la posizione ferma del Governo sul caso di Alfredo Cospito: «Il governo non scende a patti, resta il 41bis» ROMA – Il Governo presieduto da Giorgia Meloni non scende ...