Caso Cospito | “Bisogna garantire le cure” I candidati pd si schierano ma Schlein resta in silenzio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Da Bonaccini a Cuperlo, “le”. La deputata emiliana non prende posizione: la sorella fu presa di mira dagli anarchici in Grecia

Sulstanno indagando la Digos e la polizia scientifica: altri tre o quattro ordigni sono stati trovati nel parco vicino.ha perso 40 chili dopo 102 ore di sciopero della fame, una ...Si parlerà del, chiaramente, anche in chiave scontri. Secondo il ministro Piantedosi c'è il rischio che i gruppi anarchici possano ricompattarsi proprio in questa fase creando non ...

Polis - Il caso Cospito e la protesta degli anarchici (di Anna Laura Bussa) Agenzia ANSA

Caso Cospito, Sisto vs Preziosi: "Inaccettabile il titolo del Domani!". "E' la democrazia..." La7

Caso Cospito, Ostellari: “Inaccettabili le pressioni sul 41 bis” Agenzia Nova

Il viceministro Sisto: “Lo Stato non deve cedere su Cospito, ma i diritti vanno rispettati” Agenzia Nova

In ogni caso salute, cure, ragioni umanitarie nulla c’entrano. Servono solo ad alimentare con ramoscelli di pietismo fuori luogo e da nessuno richiesto un’aspirazione che, agli atti, non è quella di ...Alfredo Cospito è stato trasferito nel carcere di Opera a Milano, dopo che nel carcere di Sassari rischiava la vita per gli oltre 40 kg persi per lo sciopero della fame e le condizioni in continuo ...