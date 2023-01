Carvajal | «Mi sento madrileno da sempre Il Real mi chiamò la prima volta alla mia comunione»

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il terzino destro delMadrid, Dani, ha rilasciato una lunga intervistarivista GQ. Nel corso di essa si è potuto esprimere su diversi temi, dgioventù nelle giovanili delfino alle 5 vittorie in Champions League. Queste le sue parole: Sull’impegno di essere un giocatore delMadrid da tanti anni: «Mentirei se dicessi di no, essere alMadrid per così tanti anni richiede molto impegno fisico e mentale, e quando provi a trovare la tua strada dopo una stagione di infortuni, dubiti che tornerai mai a stare bene e a raggiungere quel livello in cui eri». Nelle due finali di Champions League che hanno preceduto l’ultima, infatti, è stato infortunato «La verità è che cerco anche di cogliere il lato positivo degli infortuni. Penso che mi ...

