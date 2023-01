Carte identità Messina Denaro | indagini su furti in Comune

Potrebbero provenire da due misteriosi furti messi a segno al comune di Trapani nel 2015 e nel 2018 le cinquediintestate ad altrettanti cittadini incensurati di Campobello di Mazara, trovate nel covo di Matteo Messina Denaro di vicolo San Vito dopo il suo arresto. E' l'ultima pista ...2' DI LETTURA CAMPOBELLO DI MAZARA - Sarebbero tutti di Campobello di Mazara gli altri alias di Matteo Messina Denaro. Cinqued'sono state trovate nel covo di vicolo San Vito, ex via Cb31, e si aggiungono a quella del geometra Andrea Bonafede, arrestato per mafia una settimana dopo il latitante. I cartoncini ...

