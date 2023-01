Carolina Kostner | “IceLab sta diventando un crocevia del pattinaggio europeo”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 gennaio 2023) Bergamo. Nella giornata di festa adper celebrare le medaglie agli Europei c’è anche, istituzione delitaliano e mondiale, già campionessa del mondo nel 2012 e bronzo olimpico, oltre più volte campionessa europea. leggi anchefesteggia i propri campioni: “Un’impresa storica” La trentacinquenne bolzanina riconosce il ruolo di colonna portante della struttura bergamasca non solo per il movimento italiano, ma anche più in ...