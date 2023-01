Carnevali | «Abbiamo avuto un’offerta poche ore fa da un club inglese per Frattesi»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 gennaio 2023) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, ha rilasciato un’intervista a TMW Radio in cui ha parlato di mercato. Sassuolo ancora protagonista sul mercato. “Protagonisti in positivo soprattutto. Siamo riusciti a fare una cessione importante in Premier, come avevamo fatto già per Scamacca al West Ham, dimostrando che la società ormai è conosciuta anche all’estero. Il discorso con il Bournemouth per Traorè era già in essere in ogni caso e alla fine siamo riusciti a portarlo a termine”. Che colpo è quello di Bajrami?: “Già lo avevamo puntato la scorsa estate, siamo contenti.anche poi concluso l’acquisto di Zortea, italiano e di prospettiva”. La vittoria contro il Milan è stata la più importante della storia del? “Sicuramente è una delle più importanti, ma questo non deve illuderci e ...