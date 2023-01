Carnevale dell’Amicizia | Solopaca aprirà la kermesse con tante sorprese per i bimbi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Fervono i preparativi per la quinta edizione del. Le Pro Loco, i Forum Giovani e tutte le altre Associazioni sono pronte per il ritorno in grande stile dellacarnascialesca che coinvolge quattro paesi del Sannio a cavallo delle valli telesina e vitulanese. Carri allegorici, mascherate, musiche e balli allieteranno i cittadini di, Torrecuso, Paupisi e Ponte in diverse giornate. Ad aprire lasarà, domenica 12 febbraio, con la sfilata lungo il corso principale che ogni seconda domenica di settembre vede sfilare i carri allegorici allestiti con chicchi d’uva per la rinomata Festa dell’Uva. Si partirà dal rione Piante alle ore 15.00 e si arriverà poi al Rione Capriglia. ...