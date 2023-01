Carfagna attacca Meloni | “Cede alla Lega sull’autonomia”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 31 gennaio 2023) ROMA –: “Per l’autonomia di Calderoli vale la proprietà commutativa: cambiando l’ordine delle bozze il risultato non cambia. Anche nell’ultima versione la riforma resta uno schiaffo ai cittadini del Sud e rischia di essere una presa in giro per quelli del Nord. Perché delle due l’una: o in assenza di determinazione dei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Elezioni politiche le ultime notizie di oggicompie 46 anni, prime candeline da premier in famigliaa tutto campo: “Autonomia presto in Cdm, presidenzialismo in tempi brevi” Redditi dei politici,‘dichiara’ 152mila euro La premierin visita ad Algeri Intervista a Giorgia ...