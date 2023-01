Purtroppo invano,gravi le ferite riportate nell'aggressione. Convocato presso il comando ... Nei casi più gravi è previsto anche il, da tre a 18 mesi. .Purtroppo invano,gravi le ferite riportate nell'aggressione. Convocato presso il comando ... Nei casi più gravi è previsto anche il, da tre a 18 mesi.

Carcere troppo affollato, detenuto risarcito: 11mila euro ilmessaggero.it

Monza, servizi sociali "troppo faticosi": condannato sceglie il carcere Adnkronos

Carcere di Arezzo, celle ristrutturate ma inutilizzabili: porte troppo piccole LA NAZIONE

Cospito, per anarchico trasferimento a Opera. Cdm: "Violenze non intimidiscono il governo" Sky Tg24

Detenuto tenta di impiccarsi in carcere a Benevento, salvato dalla ... Fanpage.it

I ministri Nordio, Tajani e Piantedosi si sono presentati in conferenza stampa per presentare le decisioni prese ieri sera in Cdm sul caso Cospito ...Ecco tutto quello che succederà nella seconda stagione di Terra amara. Prossimamente i nuovi episodi di Terra amara 2 ...