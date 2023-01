Cara Rai | Zelensky a Sanremo non è un monologo di Beppe Grillo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Sarà divertente se, come scrive Repubblica, davvero l’intervento diverrà sottoposto a un controllo preventivo che, risalendo per li rami, potrebbe culminare addirittura nella visione da parte dell’amministratore delegato della Rai. E chissà cosa accadrà al video registrato se l’ad o uno dei sottoposti dovesse ritenerlo inadatto al contesto festivaliero. Si chiederà adi registrarne un altro, in cui si limiti a commentare le canzoni dei big? Lo si manderà in onda senza audio? Al suo posto verrà trasmesso all’ultimo uno spezzone di Domenico Modugno che canta “Volare” o di Francesco Salvi che canta “Esatto!”? In attesa di chiarire questi dubbi, possiamo intanto star certi che, in Italia, non è la politica che controlla la comunicazione ma la comunicazione che controlla la politica. Gli eventi degli ultimi ...