Cancelo è un nuovo calciatore del Bayern Monaco

(Di martedì 31 gennaio 2023) Joaoè ungiocatore del, il terzino arriva in prestito con opzione di acquisto Joaoè ufficialmente ungiocatore del. Attraverso un comunicato, il club bavarese ha annunciato l’arrivo del terzino: novità nella formula dell’affare, con il portoghese che si trasferirà sì in prestito dal Manchester City, ma c’è un’opzione di acquisto per il. COMUNICATO – «L’FCha ufficializzato il nazionale portoghese Joãoin prestito dal Manchester City. Il terzino 28enne si trasferisce adi Baviera con un accordo iniziale fino alla fine della stagione in corso». L'articolo proviene da Calcio News 24.