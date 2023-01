Campania | Covid-19 | il bollettino di oggi 31 gennaio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Come di consueto l’Unità di Crisi dellaha divulgato i dati ufficiali relativi aldi, martedì 312023, sull’andamento del Coronavirus in regione. Di seguito i dati delodierno aggiornati alle 23.59 di ieri: Positivi del giorno: 367di cui:Positivi all’antigenico: 327Positivi al molecolare: 40 Test: 9.613di cui:Antigenici: 7.573Molecolari: 2.040 Deceduti: 2 (*) nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575Posti letto di terapia intensiva occupati: 14Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)Posti letto di degenza occupati: 272 (*) Posti lettoe Offerta privata ‘‘ Segui ZON.IT su ...

...dei borghi e ha ricordato la ciclabile che percorrerà la costa dalla Toscana alla. Rosa ... delle persone che hanno subito l'impatto degli effetti del, come ha ricordato Sonia Pecorilli. ...Cattive notizie dall'Inail, secondo il cui ultimo report in Italia postsono aumentati gli incidenti e le morti sul lavoro: i fatti di cronaca che narrano di tragici ...principalmente la(...

Covid:in Campania indice contagio scende sotto il 4%,7 morti - Campania Agenzia ANSA

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania

Covid Campania, oggi 367 contagi e 7 morti: bollettino di martedì 31 gennaio 2023 Fanpage

Covid-19: 367 nuovi contagi, il bollettino in Campania SalernoToday

Covid in Campania, 154 nuovi positivi e sette morti: indice di contagio al 4,71% ilmattino.it

(ANSA) - NAPOLI, 31 GEN - Sono 367 i positivi al Covid in Campania, su 9613 test effettuati, per un indice di contagio pari al 3,81%, in calo di circa un punto rispetto al dato fatto registrare. Due ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...