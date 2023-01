Strappata dai binari in stazione a Padova dagli agenti Polfer Uno dei poliziotti è scesobinari per afferrarla, quindi l'ha presa su di peso spingendola vicino, al marciapiede, dove, con l'aiuto ...... al punto che i più deboli e fragili sono messi ai margini come i giovani e le categorie produttive; il sensazionalismo chesocial ha fatto perdere di vista i problemi reali dei singoli e ...

Cammina sui binari, giovane di 26 anni salvata dagli agenti della Polfer - Video ilgazzettino.it

