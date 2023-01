in lieve flessione sul dollaro e sullo yen. La valuta unica europea passa di mano a 1,0838 dollari, con una flessione dello 0,1%. Sullo yen l'scende a 141,12 (+0,2%). . 31 gennaio 2023Sul fronte deilo yen perde terreno sul dollaro, a 130,30, ed è poco variato sull', a 141,50. .

Cambi: euro in lieve flessione sul dollaro a 1,0838 Tiscali Notizie

Cambi: euro in lieve flessione sul dollaro a 1,0838 Agenzia ANSA

Cambi: euro a 141,865 yen alle 15:41 Teleborsa

Cambi: euro a 1,0856 dollari alle 08:30 Teleborsa

Cambi: euro a 1,003 Franchi svizzeri alle 19:30 Borsa Italiana

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Euro in lieve flessione sul dollaro e sullo yen. La valuta unica europea passa di mano a 1,0838 dollari, con una flessione dello 0,1%. Sullo yen l'euro scende a 141,12 (+0,2%).Apertura all’insegna della cautela per la Borsa di Tokyo, con il listino di riferimento che rimane sui massimi in sei settimane in attesa di maggiori indicazioni dalla riunione della Fed di questa set ...